"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В американском штате Массачусетс выставили на продажу ЗАЗ-965 "Запорожец" за 18 тысяч долларов. Для сравнения, почти за такие же деньги в Соединенных Штатах можно купить новую Toyota Corolla в базовой комплектации.
Автор объявления описывает Запорожец как самый дешевый советский автомобиль, который делался с оглядкой на итальянскую малолитражку Fiat 600.
Пробег "Запорожца", который в СССР получил прозвище "горбатый", составляет 52 тысячи километров.
В США советские автомобили считаются коллекционными, и зачастую там за них просят эквивалент стоимости нового автомобиля.