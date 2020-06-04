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2020-06-04T07:33
https://ria.ru/20200604/1572436679.html
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
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РИА Новости

"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota

07:33 04.06.2020
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© РИА Новости / Цинкин / Перейти в фотобанкАвтомобиль ЗАЗ-965 "Запорожец"
Автомобиль ЗАЗ-965 Запорожец
© РИА Новости / Цинкин
Перейти в фотобанк
Автомобиль ЗАЗ-965 "Запорожец". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В американском штате Массачусетс выставили на продажу ЗАЗ-965 "Запорожец" за 18 тысяч долларов. Для сравнения, почти за такие же деньги в Соединенных Штатах можно купить новую Toyota Corolla в базовой комплектации.
Автор объявления описывает Запорожец как самый дешевый советский автомобиль, который делался с оглядкой на итальянскую малолитражку Fiat 600.
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4 мая, 08:00
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Пробег "Запорожца", который в СССР получил прозвище "горбатый", составляет 52 тысячи километров.
В США советские автомобили считаются коллекционными, и зачастую там за них просят эквивалент стоимости нового автомобиля.
81426016
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АвтоToyota CorollaМассачусетсСССРСШАВ мире
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