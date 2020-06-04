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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:25
https://ria.ru/20200604/1572436554.html
Переболевшего COVID-19 главу Тувы выписали из больницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:218:3014:1913_1036x0_80_0_0_fb6f7079e88f83add0dee898c91d392a.jpg
РИА Новости

Переболевшего COVID-19 главу Тувы выписали из больницы

07:25 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкШолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Шолбан Кара-оол. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы, где он лечился от коронавируса, сообщила РИА Новости глава пресс-службы тувинского правительства Долаана Салчак.
Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
"Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня в 12.30 проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много", - сказала Салчак.
По данным на 3 июня в Туве выявлено 1297 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки – 76.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ТываОбщество
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