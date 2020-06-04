Переболевшего COVID-19 главу Тувы выписали из больницы

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы, где он лечился от коронавируса, сообщила РИА Новости глава пресс-службы тувинского правительства Долаана Салчак.
Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
"Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня в 12.30 проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много", - сказала Салчак.
По данным на 3 июня в Туве выявлено 1297 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки – 76.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.