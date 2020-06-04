Переболевшего COVID-19 главу Тувы выписали из больницы

"Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня в 12.30 проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много", - сказала Салчак.