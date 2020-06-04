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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:21
https://ria.ru/20200604/1572436453.html
В Хакасии за сутки выявили 25 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Хакасии за сутки выявили 25 случаев COVID-19

07:21 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке "Сколково"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. В Хакасии выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, с начала пандемии заболели 1077 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
"За сутки в республике выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. …Всего в регионе зафиксировано 1077 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1459 человек, из них 20 — в обсерваторе. Получают лечение 483 человека", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за сутки выздоровели 35 пациентов, 584 – выздоровели с начала пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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