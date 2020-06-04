В Хакасии за сутки выявили 25 случаев COVID-19

"За сутки в республике выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. …Всего в регионе зафиксировано 1077 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1459 человек, из них 20 — в обсерваторе. Получают лечение 483 человека", - говорится в сообщении.