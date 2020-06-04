В Хакасии за сутки выявили 25 случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. В Хакасии выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, с начала пандемии заболели 1077 человек, сообщает пресс-служба правительства республики.
"За сутки в республике выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. …Всего в регионе зафиксировано 1077 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1459 человек, из них 20 — в обсерваторе. Получают лечение 483 человека", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за сутки выздоровели 35 пациентов, 584 – выздоровели с начала пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.