Коэффициент распространения COVID-19 в Якутии упал ниже единицы

"Высокий уровень заболеваемости поддерживается за счет города Якутска и ряда районов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая, в том числе 60 — в городе Якутске, 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, семь — в Намском районе, по три — в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах, два — в Алданском районе. Из 2308 выздоровело на сегодняшний день 949, зарегистрировано десять летальных случаев, в том числе за последние сутки — один", — рассказала Игнатьева.