Коэффициент распространения COVID-19 в Якутии упал ниже единицы

ЯКУТСК, 4 июн — РИА Новости. В Якутии сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, при этом коэффициент распространения вируса снизился с 1,2 до 0,9, для стабилизации ситуации нужно не превышать этот уровень еще неделю, сообщила на ежедневном брифинге оперативного штаба главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек инфицированный может заразить до момента изоляции.
"Высокий уровень заболеваемости поддерживается за счет города Якутска и ряда районов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая, в том числе 60 — в городе Якутске, 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, семь — в Намском районе, по три — в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах, два — в Алданском районе. Из 2308 выздоровело на сегодняшний день 949, зарегистрировано десять летальных случаев, в том числе за последние сутки — один", — рассказала Игнатьева.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора, по всем случаям заболевания коронавирусом в регионе были взяты на контроль почти шесть тысяч контактных лиц. По истечении 14 дней при отсутствии клинических симптомов и отрицательных анализах из этого числа с медицинского наблюдения сняты 3973 человека.
На сегодняшний день на контроле остаются 1959 контактных, из которых 221 человек находится в обсерваторах, дома на самоизоляции — 1735 человек. В обсерваторах, добавила Игнатьева, находятся еще 507 человек, приехавшие из других регионов страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.