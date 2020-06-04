В Китае мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников школы

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, пострадали по меньшей мере 40 человек, говорится в заявлении правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу.
Согласно тексту заявления, распространенного местными СМИ, нападение произошло около 8.30 в четверг в одной из начальных школ города. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии – директор начальной школы, охранник и один ученик.
Отмечается, что нападавшим оказался 50-летний охранник по фамилии Ли, его задержали, мотивы его действий пока не установлены.
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