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2020-06-04T07:15
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В Китае мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников школы
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РИА Новости

В Китае мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников школы

07:15 04.06.2020
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© Depositphotos / LucidwatersНож
Нож
© Depositphotos / Lucidwaters
Нож. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, пострадали по меньшей мере 40 человек, говорится в заявлении правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу.
Согласно тексту заявления, распространенного местными СМИ, нападение произошло около 8.30 в четверг в одной из начальных школ города. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии – директор начальной школы, охранник и один ученик.
Отмечается, что нападавшим оказался 50-летний охранник по фамилии Ли, его задержали, мотивы его действий пока не установлены.
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