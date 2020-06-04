В Китае мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников школы

Согласно тексту заявления, распространенного местными СМИ, нападение произошло около 8.30 в четверг в одной из начальных школ города. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии – директор начальной школы, охранник и один ученик.