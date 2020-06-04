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2020-06-04T07:13
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Русскоязычная община просит восстановить контроль над улицами Нью-Йорка
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РИА Новости

Русскоязычная община просит восстановить контроль над улицами Нью-Йорка

07:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПротестующие в США
Протестующие в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Протестующие в США
НЬЮ-ЙОРК, 4 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Русскоговорящая община Бруклина просит власти восстановить контроль над улицами Нью-Йорка и в случае необходимости привлечь военных, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Бруклине прошел сбор активистов, которые организовали патрулирование района для борьбы с провокаторами и мародерами, скрывающимися среди протестующих, которые вышли на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Дружинники ездят на машинах и мотоциклах по району и сообщают в полицию о подозрительных лицах или предметах.
"Мы заметили вчера большую группу людей, передвигающуюся на машинах, которые зарегистрированы не в Нью-Йорке – там были Огайо, Коннектикут и Нью-Джерси. Это не местные. Они кружились в этом районе. Мы вызвали полицейских. При приближении полицейских две машины удрали сразу. Но одну машину удалось остановить", - рассказал РИА Новости глава сообщества "Standing up for NYC".
На сборе выступил один из организаторов патрулирования, Исаак Болтянский. "Для чего нам это бездушное насилие? Другие трое полицейских сегодня арестованы – ваши требования удовлетворены. Больше нет необходимости в каком-либо насилии. Нам это не нужно совсем. Пожалуйста, мы просим прекратить все насилие", - сказал он.
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"Мэр де Блазио, мы просим вас, пожалуйста, позвольте полиции Нью-Йорка сделать то, что она должна сделать – убрать преступников с улиц Нью-Йорка. Они (мародеры – ред.) не имеют отношения к Джорджу Флойду, их интересуют только деньги. Мы поддерживаем мирных демонстрантов", - добавил он.
Он также обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. "Губернатор Куомо, пожалуйста, восстановите контроль над улицами Нью-Йорка. Никто не должен сидеть дома и думать о том, может ли он выбраться на улицу, и бабушки не должны бояться в своем собственном доме. И наконец, президент Трамп, если мэр и губернатор не слышат, к сожалению, мы просим вас ввести армию и отвоевать улицы", - заявил Болтянский.
Он призвал остановить грабеж и восстанавливать экономику.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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