Русскоязычная община просит восстановить контроль над улицами Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 4 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Русскоговорящая община Бруклина просит власти восстановить контроль над улицами Русскоговорящая община Бруклина просит власти восстановить контроль над улицами Нью-Йорка и в случае необходимости привлечь военных, передает корреспондент РИА Новости.

В среду в Бруклине прошел сбор активистов, которые организовали патрулирование района для борьбы с провокаторами и мародерами, скрывающимися среди протестующих, которые вышли на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Дружинники ездят на машинах и мотоциклах по району и сообщают в полицию о подозрительных лицах или предметах.

Коннектикут и "Мы заметили вчера большую группу людей, передвигающуюся на машинах, которые зарегистрированы не в Нью-Йорке – там были Огайо Нью-Джерси . Это не местные. Они кружились в этом районе. Мы вызвали полицейских. При приближении полицейских две машины удрали сразу. Но одну машину удалось остановить", - рассказал РИА Новости глава сообщества "Standing up for NYC".

На сборе выступил один из организаторов патрулирования, Исаак Болтянский. "Для чего нам это бездушное насилие? Другие трое полицейских сегодня арестованы – ваши требования удовлетворены. Больше нет необходимости в каком-либо насилии. Нам это не нужно совсем. Пожалуйста, мы просим прекратить все насилие", - сказал он.

"Мэр де Блазио, мы просим вас, пожалуйста, позвольте полиции Нью-Йорка сделать то, что она должна сделать – убрать преступников с улиц Нью-Йорка. Они (мародеры – ред.) не имеют отношения к Джорджу Флойду, их интересуют только деньги. Мы поддерживаем мирных демонстрантов", - добавил он.

Он также обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо . "Губернатор Куомо, пожалуйста, восстановите контроль над улицами Нью-Йорка. Никто не должен сидеть дома и думать о том, может ли он выбраться на улицу, и бабушки не должны бояться в своем собственном доме. И наконец, президент Трамп, если мэр и губернатор не слышат, к сожалению, мы просим вас ввести армию и отвоевать улицы", - заявил Болтянский.

Он призвал остановить грабеж и восстанавливать экономику.