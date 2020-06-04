В Югре перевернулся автобус с 14 вахтовиками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали, как предполагается, четыре человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
По словам представителя УМВД, решается вопрос о госпитализации пострадавших, вероятно, будет задействована санитарная авиация.
"Сотрудники ГИБДД в ближайшее время прибудут к месту аварии", - добавил он.
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