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2020-06-04T07:01
https://ria.ru/20200604/1572436251.html
В Югре перевернулся автобус с 14 вахтовиками
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РИА Новости

В Югре перевернулся автобус с 14 вахтовиками

07:01 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали, как предполагается, четыре человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"По предварительной информации, на 237-м километре трассы Лянтор - Карымкары автобус ГАЗ вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся. Четверо, по предварительным данным, пострадали", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя УМВД, решается вопрос о госпитализации пострадавших, вероятно, будет задействована санитарная авиация.
"Сотрудники ГИБДД в ближайшее время прибудут к месту аварии", - добавил он.
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