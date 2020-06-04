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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T06:55
https://ria.ru/20200604/1572436198.html
В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса

06:55 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев коронавируса в Забайкальском крае за сутки составило 64, с момента начал пандемии зафиксирован 1321 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На 4 июня в Забайкалье подтвержден 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией, 64 из них за последние сутки. За 3 июня 75 человек выписаны из больниц, всего выздоровели 708", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии зафиксировано 24 смерти пациентов с коронавирусом.
Коронавирус зафиксирован в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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