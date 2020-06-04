В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев коронавируса в Забайкальском крае за сутки составило 64, с момента начал пандемии зафиксирован 1321 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На 4 июня в Забайкалье подтвержден 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией, 64 из них за последние сутки. За 3 июня 75 человек выписаны из больниц, всего выздоровели 708", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии зафиксировано 24 смерти пациентов с коронавирусом.
Коронавирус зафиксирован в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.