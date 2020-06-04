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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T06:48
https://ria.ru/20200604/1572436151.html
Мэр Хабаровска самоизолировался из-за COVID-19 в его семье
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

Мэр Хабаровска самоизолировался из-за COVID-19 в его семье

06:48 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции у членов его семьи, об этом глава города сообщил в четверг на своей странице в Инстаграм.
"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удалённо", - сообщил Кравчук.
Он отметил, что временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХабаровскОбщество
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