Мэр Хабаровска самоизолировался из-за COVID-19 в его семье

ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на самоизоляцию из-за коронавирусной инфекции у членов его семьи, об этом глава города сообщил в четверг на своей странице в Инстаграм.
"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удалённо", - сообщил Кравчук.
Он отметил, что временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.