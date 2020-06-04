Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
В минувшую пятницу на городской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарная. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня.
3 июня, 22:27Сказано в эфиреВ Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?Президент Путин ввёл режим ЧС в Норильске и на Таймыре из-за разлива нефтепродуктов. Утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива произошла 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, принадлежащего компании "Норильский Никель. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.
Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. На данный момент предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало топливо, превышены в десятки тысяч раз. Возбуждено уголовное дело.
В четверг утром место ЧП посетили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Накануне на совещании у президента Зиничев констатировал, что информация о случившемся поступила спасателям только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников, а также призвал к ответу Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, ставшую источником разлива топлива.