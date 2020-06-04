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2020-06-04T08:55
https://ria.ru/20200604/1572436081.html
Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

06:37 04.06.2020 (обновлено: 08:55 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
В минувшую пятницу на городской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарная. На территории края ввели режим ЧС федерального уровня.
Место разлива топлива в Норильске
3 июня, 22:27Сказано в эфире
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?Президент Путин ввёл режим ЧС в Норильске и на Таймыре из-за разлива нефтепродуктов. Утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива произошла 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, принадлежащего компании "Норильский Никель. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.
Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. На данный момент предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало топливо, превышены в десятки тысяч раз. Возбуждено уголовное дело.
У вас все в порядке со здоровьем?: Путин отчитал губернатора за аварию в Норильске
3 июня, 16:11
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
В четверг утром место ЧП посетили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Накануне на совещании у президента Зиничев констатировал, что информация о случившемся поступила спасателям только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников, а также призвал к ответу Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, ставшую источником разлива топлива.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Вчера, 04:05
Greenpeace оценила сроки ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
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Обсудить 31
Евгений ЗиничевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссВладимир ПутинРазлив дизельного топлива в НорильскеКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Чем богаче становится олигарх,а мы прекрасно видим что его состояние постоянно растёт,тем беднее становится регион.Вот показатель 20 летней работы.Пока у власти будет вот это,ничего не изменится.
4 июня, 08:00
Олег 84
6012307
Не сработала вертикаль власти. Коррупция и безответственность - имя этой болезни.
4 июня, 08:21
Диоген Синопский
6021105
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