Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит? Президент Путин ввёл режим ЧС в Норильске и на Таймыре из-за разлива нефтепродуктов. Утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива произошла 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, принадлежащего компании "Норильский Никель. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан. К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.