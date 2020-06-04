Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T06:50
https://ria.ru/20200604/1572436030.html
В Красноярске обнаружили машину напавших на инкассаторов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572299913_3:0:1098:616_1036x0_80_0_0_521ec679a3249b1596a5fce8dd01a96a.jpg
РИА Новости

В Красноярске обнаружили машину напавших на инкассаторов

06:24 04.06.2020 (обновлено: 06:50 04.06.2020)
8076
© Кадр видео МВД России по Красноярскому краюНападение на инкассаторов в Красноярске
Нападение на инкассаторов в Красноярске
© Кадр видео МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Красноярская полиция обнаружила автомобиль ВАЗ-2106, на котором скрылись напавшие на инкассаторов, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
В субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106.
Раненые инкассаторы были прооперированы, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе введен специальный план для поимки преступников.
Нападение на инкассаторов в Красноярске
3 июня, 09:09
Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках
473710711
Обсудить 0
КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Оползень в Норвегии. Скриншот
Оползень унес в море жилой поселок
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
Нападение на инкассаторов в Красноярске
Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках
ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле маршрутка врезалась в столб, погиб водитель
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Место разлива топлива в Норильске
Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента
Протесты в Вашингтоне
Протестующие вышли к зданию конгресса США
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Джеймс Мэттис
Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире"
Военнослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане)
Украинский журналист Гордон заявил о "гипнотических" способностях
Наушники
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Магадане мужчину будут судить за изнасилование двух девочек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния