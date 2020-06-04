В Красноярске обнаружили машину напавших на инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Красноярская полиция обнаружила автомобиль ВАЗ-2106, на котором скрылись напавшие на инкассаторов, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
В субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись на машине ВАЗ-2106.
Раненые инкассаторы были прооперированы, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе введен специальный план для поимки преступников.