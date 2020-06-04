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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:51
https://ria.ru/20200604/1572435895.html
В Германии за сутки выявили 394 случая коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 394 случая коронавируса

06:14 04.06.2020 (обновлено: 07:51 04.06.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 394, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 182 764 случая заболевания, скончался 8581 пациент с COVID-19, более 167 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 209), Северном Рейне-Вестфалии (38 297) и Баден-Вюртемберге (34 830). В Берлине зафиксированы 6901 случай заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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