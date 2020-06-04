В Германии за сутки выявили 394 случая коронавируса

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 394, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 182 764 случая заболевания, скончался 8581 пациент с COVID-19, более 167 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 209), Северном Рейне-Вестфалии (38 297) и Баден-Вюртемберге (34 830). В Берлине зафиксированы 6901 случай заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.