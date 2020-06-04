В Магадане мужчину будут судить за изнасилование двух девочек

"По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение… В ходе следствия также установлена вменяемость обвиняемого в момент совершения инкриминируемых деяний", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что свою вину мужчина не признал, хотя на первоначальном этапе расследования написал явку с повинной и давал признательные показания. Магаданца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.