В Магадане мужчину будут судить за изнасилование двух девочек

"По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение… В ходе следствия также установлена вменяемость обвиняемого в момент совершения инкриминируемых деяний", - говорится в сообщении.