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2020-06-04T06:11
https://ria.ru/20200604/1572435870.html
В Магадане мужчину будут судить за изнасилование двух девочек
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РИА Новости

В Магадане мужчину будут судить за изнасилование двух девочек

06:11 04.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МАГАДАН, 4 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города, обвиняемого в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщает в четверг СУ СК России по региону.
"По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение… В ходе следствия также установлена вменяемость обвиняемого в момент совершения инкриминируемых деяний", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что свою вину мужчина не признал, хотя на первоначальном этапе расследования написал явку с повинной и давал признательные показания. Магаданца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
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Следственный комитет России (СК РФ)МагаданПроисшествия
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