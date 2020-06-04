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Протестующие вышли к зданию конгресса США
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РИА Новости

Протестующие вышли к зданию конгресса США

06:07 04.06.2020 (обновлено: 06:39 04.06.2020)
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Толпа почти из тысячи человек достигла площади перед зданием конгресса США за несколько минут до начала комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости.
Молодые люди идут выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес полицейских, которые выставлены по периметру площади вдоль металлического забора. Полиция никак не реагирует на происходящее.
Перед зданием капитолия протестующие не задержались, а продолжили путь в противоположную от него сторону.
В 23.00 по местному времени (6.00 мск) начинается комендантский час, который власти ввели на фоне протестов и погромов, охвативших страну после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
После того как протестующие прошли здание капитолия, они сделали остановку на ближайшем перекрестке, где один из лидеров колонны призвал всех разойтись по домам, поскольку наступил комендантский час. Однако другой темнокожий молодой человек призвал всех продолжить шествие. И этому призыву последовала большая часть присутствующих.
Протестующие пошли далее по улицам Вашингтона, правда, как говорят сами участники шествия, они точно не знают, куда направляются. На всем пути следования их сопровождают полицейские на автомобилях и мотоциклах, однако правоохранители никак не вмешиваются в происходящее.
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