Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ

Происходящее в Соединенных Штатах показывает, что эта страна не такая уж всесильная и непогрешимая, как пытается изобразить, полагают авторы материала. При этом, подчеркивают они, граждане, включая представителей власти, не чувствуют себя в безопасности.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после того, как в Миннеаполисе от рук полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, запечатлевшем его задержание, видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда доставили в больницу, но он умер в реанимации.