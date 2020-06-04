В Приморье умерли еще два пациента с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Еще два пожилых пациента с Еще два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Приморье , общее число летальных случаев выросло до 21, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой оперативный штаб.

"В штабе добавили, что не смогли справиться с болезнью еще два жителя Приморья. Таким образом, от COVID-19 с начала эпидемии умер 21 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба мужчины - 65 и 82 лет. "Первый, как выяснилось, в течение пяти дней занимался самолечением. После госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. У пациента 82 лет коронавирусная инфекция осложнилась сердечно-сосудистой патологией и онкологией", - говорится в сообщении.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, которые приводятся в сообщении, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 67 человек, темп прироста заболевших составил 2,6%.

В Приморье, по последним данным, всего COVID-19 был выявлен у 2211 человек, 1290 выздоровели, 21 человек умер.