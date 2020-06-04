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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T05:50
https://ria.ru/20200604/1572435709.html
В Приморье умерли еще два пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Приморье умерли еще два пациента с COVID-19

05:40 04.06.2020 (обновлено: 05:50 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Еще два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Приморье, общее число летальных случаев выросло до 21, сообщает правительство региона со ссылкой на краевой оперативный штаб.
"В штабе добавили, что не смогли справиться с болезнью еще два жителя Приморья. Таким образом, от COVID-19 с начала эпидемии умер 21 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба мужчины - 65 и 82 лет. "Первый, как выяснилось, в течение пяти дней занимался самолечением. После госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. У пациента 82 лет коронавирусная инфекция осложнилась сердечно-сосудистой патологией и онкологией", - говорится в сообщении.
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, которые приводятся в сообщении, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 67 человек, темп прироста заболевших составил 2,6%.
В Приморье, по последним данным, всего COVID-19 был выявлен у 2211 человек, 1290 выздоровели, 21 человек умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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