В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19

СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 629, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-50 человек.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из 39 новых случаев заражения, только шесть завезены из-за границы. За прошедшие сутки из больниц выписаны 32 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 499 (90,3%).

Скончался еще один человек, число жертв возросло до 273 человек.