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2020-06-04T05:32
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В Ботчинском заповеднике в Хабаровском крае потушили пожары
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РИА Новости

В Ботчинском заповеднике в Хабаровском крае потушили пожары

05:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Пожары, которые возникли из-за сухих гроз в Ботчиском заповеднике в Хабаровском крае, потушены, сообщил РИА Новости в четверг директор заповедника Сергей Костомаров.
Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели в заповеднике после сухих гроз обнаружили два пожара. Ко вторнику их площадь составляла 5,5 тысячи гектаров, один из них был локализован на площади 2,5 тысячи гектаров.
"Все пожары потушили, вчера завершили ликвидацию пожара в 3 тысячи гектаров, еще один очаг был потушен ранее. Сейчас у нас дожди, что благоприятствует отсутствию возгораний", - сказал Костомаров.
По данным правительства региона, на утро четверга в Хабаровском крае природных пожаров нет. С начала пожароопасного сезона 2020 года зарегистрировано 332 природных пожара на общей площади 194,6 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года на территории края произошло 383 природных пожара.
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
3 июня, 11:02
Пожар произошел в Боткинской больнице в Петербурге, есть погибший
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Хабаровский крайПроисшествия
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