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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:53
https://ria.ru/20200604/1572435565.html
В Китай начнут пускать большее число иностранных авиакомпаний в неделю
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

В Китай начнут пускать большее число иностранных авиакомпаний в неделю

05:27 04.06.2020 (обновлено: 07:53 04.06.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Авиационные власти Китая с 8 июня разрешат иностранным авиакомпаниям, которые из-за эпидемии коронавируса не могли выполнять рейсы в КНР, выбрать один аэропорт в стране и выполнять один международный рейс в неделю, говорится в распространенном в четверг заявлении управления гражданской авиации КНР.
"С 8 июня все иностранные авиакомпании (которым ранее из-за эпидемии не разрешалось выполнять международные рейсы в Китай – ред.), могут выбрать один аэропорт (список конкретных городов проверьте на официальном сайте управления гражданской авиации) и выполнять один международный пассажирский рейс в неделю", - говорится в заявлении.
В конце марта ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.
Авиакомпании, желающие возобновить международные рейсы в Китай, должны обратиться с заявлением в управление гражданской авиации КНР для составления предварительного плана полетов до 24 октября 2020 года.
Все авиакомпании должны обеспечить выполнение строгих мер по профилактике распространения эпидемии. Отмечается, что в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.
Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет 5, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, то полеты приостанавливаются на 4 недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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