СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пилот самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, разбившегося рядом с аэропортом Карачи, во время посадки нарушил инструкцию, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на отчет управления гражданской авиации Пакистана.
Как следует из документа, высота и скорость полета превышали допустимый для посадки предел, диспетчер дважды предупреждал пилота об этом, но тот продолжил заход на посадку.
Самолет Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний", в котором находились 99 человек, упал на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в местном аэропорту.
В результате погибли 97 человек, два пассажира выжили. При авиакатастрофе также пострадали жители домов, на которые упал лайнер.