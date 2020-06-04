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СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке
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РИА Новости

СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке

05:23 04.06.2020 (обновлено: 06:42 04.06.2020)
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Военнослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пилот самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, разбившегося рядом с аэропортом Карачи, во время посадки нарушил инструкцию, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на отчет управления гражданской авиации Пакистана.
Как следует из документа, высота и скорость полета превышали допустимый для посадки предел, диспетчер дважды предупреждал пилота об этом, но тот продолжил заход на посадку.
Самолет Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний", в котором находились 99 человек, упал на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в местном аэропорту.
В результате погибли 97 человек, два пассажира выжили. При авиакатастрофе также пострадали жители домов, на которые упал лайнер.
Место крушения самолета в Карачи
22 мая, 14:57
Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеКарачиПакистанВ мире
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