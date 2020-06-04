СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке

Военнослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пилот самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, разбившегося рядом с аэропортом Пилот самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, разбившегося рядом с аэропортом Карачи , во время посадки нарушил инструкцию, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на отчет управления гражданской авиации Пакистана

Как следует из документа, высота и скорость полета превышали допустимый для посадки предел, диспетчер дважды предупреждал пилота об этом, но тот продолжил заход на посадку.

Самолет Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний", в котором находились 99 человек, упал на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в местном аэропорту.