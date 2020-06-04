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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:07
https://ria.ru/20200604/1572435413.html
Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

05:05 04.06.2020 (обновлено: 09:07 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны.
Ранее стало известно, что эксперимент будут проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института, а завершить его планируется к концу июля.
Все добровольцы и медперсонал прошли тестирование на наличие COVID-19, отметили в военном ведомстве.
На территории учреждения выделили отдельный изолированный медицинский корпус. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) предварительно провели полную дезинфекцию всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений.
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Четвертого июня по результатам проведенных медицинских исследований определят окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

"Для доставки добровольцев в медицинское учреждение использовался автомобильный транспорт, предварительно прошедший дезинфекцию и спецобработку специалистами войск РХБ-защиты. Транспортировка осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и соблюдением необходимых мер предосторожности", — уточнили в Минобороны.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.
В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели, 5215 скончались.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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