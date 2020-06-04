Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от Первая группа военнослужащих-добровольцев прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию новой вакцины от коронавируса , сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что эксперимент будут проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института, а завершить его планируется к концу июля.

Все добровольцы и медперсонал прошли тестирование на наличие COVID-19, отметили в военном ведомстве.

На территории учреждения выделили отдельный изолированный медицинский корпус. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) предварительно провели полную дезинфекцию всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений.

Четвертого июня по результатам проведенных медицинских исследований определят окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

"Для доставки добровольцев в медицинское учреждение использовался автомобильный транспорт, предварительно прошедший дезинфекцию и спецобработку специалистами войск РХБ-защиты. Транспортировка осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и соблюдением необходимых мер предосторожности", — уточнили в Минобороны.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.

В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели, 5215 скончались.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России , по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины.