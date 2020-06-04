Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире"

"Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его (подать – ред.) заявление об отставке и почувствовал себя прекрасно. У него было прозвище "Хаос", но мне оно не нравилось, и я поменял на "Бешеного пса", - написал Трамп в Twitter.