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2020-06-04T05:37
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Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире"
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РИА Новости

Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире"

05:02 04.06.2020 (обновлено: 05:37 04.06.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinДжеймс Мэттис
Джеймс Мэттис
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джеймс Мэттис. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал раскритиковавшего его экс-главу Пентагона Джеймса Мэттиса "самым переоцененным генералом в мире".
Ранее Мэттис, комментируя реакцию президента на протесты, заявил, что глава Белого дома "пытается расколоть американский народ".

"Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его (подать – ред.) заявление об отставке и почувствовал себя прекрасно. У него было прозвище "Хаос", но мне оно не нравилось, и я поменял на "Бешеного пса", - написал Трамп в Twitter.

По словам президента, "главной силой" были "личные связи с общественностью". "Я дал ему (путевку – ред.) в новую жизнь, поручил дела, битвы, чтобы выиграть, но он редко "приносил домой бекон". Мне не нравился его стиль "руководства" и многое другое в нем, и многие другие были согласны. Рад, что он ушел", - добавил президент США.
Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года и покинул его 1 января 2019 года из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу. Предполагалось, что тот уйдет в феврале 2019 года.
После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий с Мэттисом по выводу войск США из Сирии. В результате Трамп объявил, что Мэттис уйдет в отставку с 1 января 2019 года, раньше, чем планировалось.
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Джеймс МэттисДональд ТрампСирияСШАВ мире
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