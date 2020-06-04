В Бразилии за сутки более 1,3 тысячи человек умерли от COVID-19

Днем ранее сообщалось о 1 262 скончавшихся за сутки. По данным университета Джона Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом, и четвертое - по числу умерших.
По последним данным минздрава, на данный момент в стране подтверждены 584 016 случаев COVID-19, скончались 32 548 человек. Выздоровели более 238 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.