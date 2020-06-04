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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T04:47
https://ria.ru/20200604/1572435292.html
В Бразилии за сутки более 1,3 тысячи человек умерли от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки более 1,3 тысячи человек умерли от COVID-19

04:47 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки составил 1 349, число зараженных увеличилось более чем на 28 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 1 262 скончавшихся за сутки. По данным университета Джона Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом, и четвертое - по числу умерших.
По последним данным минздрава, на данный момент в стране подтверждены 584 016 случаев COVID-19, скончались 32 548 человек. Выздоровели более 238 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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