В Бурятии за сутки выявили 48 случаев коронавируса

В пресс-службе уточнили, что с момента начала пандемии вылечились 1007 человек, в том числе 60 за сутки. В больницах находятся 462 пациента, в том числе 41 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 201 человек, в реанимации - 18 человек, в том числе четыре на ИВЛ.