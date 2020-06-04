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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T04:44
https://ria.ru/20200604/1572435257.html
В Бурятии за сутки выявили 48 случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Бурятии за сутки выявили 48 случаев коронавируса

04:44 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Сорок восемь новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за сутки в Бурятии, с момента начала пандемии в республике зарегистрирован 1681 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 04 июня зарегистрировано 1681 (+48) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 907", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что с момента начала пандемии вылечились 1007 человек, в том числе 60 за сутки. В больницах находятся 462 пациента, в том числе 41 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 201 человек, в реанимации - 18 человек, в том числе четыре на ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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