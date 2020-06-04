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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T04:41
https://ria.ru/20200604/1572435226.html
Глава Приморья прошел тестирование на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/155833/09/1558330985_0:253:2048:1405_1036x0_80_0_0_b3f394d282e16f8365fb2c90104bfca5.jpg
РИА Новости

Глава Приморья прошел тестирование на коронавирус

04:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко прошел тестирование на коронавирус после выявления заболевания у журналистки местного телеканала, анализы у него отрицательные, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.
Региональный телеканал ОТВ-Прим в среду сообщил, что у одной из журналисток подтвержден коронавирус. Корреспондент работала на ОТВ-Прим до 29 мая включительно, о болезни там узнали 2 июня. В тот же день все данные о контактировавших с ней переданы в Роспотребнадзор, 13 сотрудников телекомпании временно отстранили от работы, отмечало руководство канала. 29 мая журналистка снимала сюжет о визите Кожемяко на рыбоперерабатывающий комплекс в Надеждинском районе края.
"Губернатор прошел тестирование на коронавирус. Результат отрицательный. Чувствует себя Олег Николаевич хорошо. Вместе с ним тестирование также прошли некоторые сотрудники службы протокола и ряд других сотрудников правительства Приморского края. У всех результат отрицательный. Также тесты на коронавирус в два этапа сдали все сотрудники пресс-службы правительства. Часть результатов уже получена - они отрицательные. Ждем остальные", - сказал Руденчик.
По его словам, несколько сотрудников пресс-службы переведены на удаленную работу, ни у кого нет симптомов ОРВИ. Он отметил, что все участники мероприятия 29 мая в Надеждинском районе "находились там в средствах защиты органов дыхания и соблюдали социальную дистанцию".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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