Глава Приморья прошел тестирование на коронавирус

По его словам, несколько сотрудников пресс-службы переведены на удаленную работу, ни у кого нет симптомов ОРВИ. Он отметил, что все участники мероприятия 29 мая в Надеждинском районе "находились там в средствах защиты органов дыхания и соблюдали социальную дистанцию".