Глава Приморья прошел тестирование на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко прошел тестирование на коронавирус после выявления заболевания у журналистки местного телеканала, анализы у него отрицательные, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.
Региональный телеканал ОТВ-Прим в среду сообщил, что у одной из журналисток подтвержден коронавирус. Корреспондент работала на ОТВ-Прим до 29 мая включительно, о болезни там узнали 2 июня. В тот же день все данные о контактировавших с ней переданы в Роспотребнадзор, 13 сотрудников телекомпании временно отстранили от работы, отмечало руководство канала. 29 мая журналистка снимала сюжет о визите Кожемяко на рыбоперерабатывающий комплекс в Надеждинском районе края.
"Губернатор прошел тестирование на коронавирус. Результат отрицательный. Чувствует себя Олег Николаевич хорошо. Вместе с ним тестирование также прошли некоторые сотрудники службы протокола и ряд других сотрудников правительства Приморского края. У всех результат отрицательный. Также тесты на коронавирус в два этапа сдали все сотрудники пресс-службы правительства. Часть результатов уже получена - они отрицательные. Ждем остальные", - сказал Руденчик.
По его словам, несколько сотрудников пресс-службы переведены на удаленную работу, ни у кого нет симптомов ОРВИ. Он отметил, что все участники мероприятия 29 мая в Надеждинском районе "находились там в средствах защиты органов дыхания и соблюдали социальную дистанцию".