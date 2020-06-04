Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink

Старт ракеты был дан в 21.25 по времени восточного побережья США (04.25 мск в четверг) с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщила компания, в этот раз впервые запускаются спутники, оснащенные специальными закрылками, которые будут защищать их на орбите от солнечных лучей.

Отделившаяся после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане, это пятый старт данной первой ступени. Ее первый полет состоялся в 2018 году, затем ракета осуществляла запуски коммерческих спутников в 2018-м и дважды в 2019 годах.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.