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РИА Наука
2020-06-04T04:55
https://ria.ru/20200604/1572435184.html
Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568795245_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_037cb05edacf3dd9addfdd7db1271df5.jpg
РИА Новости

Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink

04:35 04.06.2020 (обновлено: 04:55 04.06.2020)
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© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде (США) с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию пуска.
Старт ракеты был дан в 21.25 по времени восточного побережья США (04.25 мск в четверг) с космодрома на мысе Канаверал.
Как сообщила компания, в этот раз впервые запускаются спутники, оснащенные специальными закрылками, которые будут защищать их на орбите от солнечных лучей.
Отделившаяся после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане, это пятый старт данной первой ступени. Ее первый полет состоялся в 2018 году, затем ракета осуществляла запуски коммерческих спутников в 2018-м и дважды в 2019 годах.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Предыдущий запуск группы спутников Starlink состоялся 22 апреля. Это был седьмой запуск по программе Starlink, в результате которого количество выведенных на орбиту спутников достигло 420.
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РИА НаукаSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXСША
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Владимир Кокшаров
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