Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма

"Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был там (в политике – ред.) 43 года, почему он ничего не сделал с этим? Я этим занимаюсь только три с половиной года", - сказал в интервью телеканалу Newsmax TV Трамп, которого не раз критиковали за расистские высказывания.