Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, считает, что его вероятный соперник на выборах главы государства бывший вице-президент демократ Джо Байден ничего не сделал за годы своей политической карьеры для борьбы с расизмом в стране.
"Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был там (в политике – ред.) 43 года, почему он ничего не сделал с этим? Я этим занимаюсь только три с половиной года", - сказал в интервью телеканалу Newsmax TV Трамп, которого не раз критиковали за расистские высказывания.
Так например после инцидента в приграничном городе Эль-Пасо, где белый мужчина из ненависти к мексиканцам открыл стрельбу по посетителям торгового центра, противники Трампа, прежде всего демократы, заявляли, что риторика президента США служит катализатором расистских настроений в обществе и ведет к всплеску насилия.
Байден был сенатором США от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы, а затем до 2017 года – вице-президентом США.
3 июня, 19:26АкцентыЦвет борьбы с расизмом. Полиция спутала хозяина бутика в США с мародерамиЦвет кожи не помог владельцу магазина модной одежды в Атланте. Борьба с расизмом и беспределом полицейских разбила витрины и унесла, что могла. Когда владелец со своими помощниками прибыл на место и попытался привести порядок, кто-то, увидев негров в магазине, вызвал полицию.