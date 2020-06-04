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2020-06-04T04:22
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Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма
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РИА Новости

Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма

04:22 04.06.2020
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© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, считает, что его вероятный соперник на выборах главы государства бывший вице-президент демократ Джо Байден ничего не сделал за годы своей политической карьеры для борьбы с расизмом в стране.

"Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был там (в политике – ред.) 43 года, почему он ничего не сделал с этим? Я этим занимаюсь только три с половиной года", - сказал в интервью телеканалу Newsmax TV Трамп, которого не раз критиковали за расистские высказывания.

Так например после инцидента в приграничном городе Эль-Пасо, где белый мужчина из ненависти к мексиканцам открыл стрельбу по посетителям торгового центра, противники Трампа, прежде всего демократы, заявляли, что риторика президента США служит катализатором расистских настроений в обществе и ведет к всплеску насилия.
Байден был сенатором США от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы, а затем до 2017 года – вице-президентом США.
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Цвет борьбы с расизмом. Полиция спутала хозяина бутика в США с мародерамиЦвет кожи не помог владельцу магазина модной одежды в Атланте. Борьба с расизмом и беспределом полицейских разбила витрины и унесла, что могла. Когда владелец со своими помощниками прибыл на место и попытался привести порядок, кто-то, увидев негров в магазине, вызвал полицию.
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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