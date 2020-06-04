Посольство РФ в США обеспокоено состоянием здоровья россиянина Ярошенко

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Посольство РФ в США обеспокоено состоянием здоровья россиянина Константина Ярошенко, который содержится в американской тюрьме, и направило в госдепартамент ноту с требованием незамедлительно оказать ему медицинскую помощь.
"У нас вызывает озабоченность состояние здоровья российского гражданина Константина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут. Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы заключенного и письма посольства в адрес руководства тюрьмы попросту игнорируются", - говорится в заявлении посла Анатолия Антонова на странице посольства РФ в Facebook.
"В этой связи направили соответствующую ноту в госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медицинских услуг Ярошенко. Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно, и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь", - добавил посол.
Он также вновь призвал местные правоохранительные органы и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах.
"Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями, – они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом. Настало время решительных действий. Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян", - заявил Антонов.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.