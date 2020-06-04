Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Указ об отставке кабинета министров глава государства подписал 3 июня.

Президент отметил, что "не следует ожидать революции" после смены состава правительства. По его словам, в связи с тем, что "мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса" из-за пандемии COVID-19, масштабные изменения в кабмине нежелательны.

Двадцать пятого мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав кабинета министров до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года. Ранее он пояснял, что после регистрации действующего главы государства в кандидаты в президенты объявляется новый состав правительства до выборов, чтобы повысить доверие избирателей.

"Пофигизм" и саботаж

Состав правительства во главе с Сергеем Румасом утвердили в 2018 году.

Причиной смены правительства тогда стало недовольство Лукашенко работой чиновников. На совещании в Орше глава государства в резких выражениях раскритиковал бездействие министров и обвинил их в "пофигизме" и саботаже.

Президентские выборы

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.

Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.