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2020-06-04T08:15
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Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

04:10 04.06.2020 (обновлено: 08:15 04.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1".
Указ об отставке кабинета министров глава государства подписал 3 июня.
Ранее Лукашенко обсудил на совещании предложения по новому составу правительства. В нем участвовали председатель Совета республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова, председатель палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
Президент отметил, что "не следует ожидать революции" после смены состава правительства. По его словам, в связи с тем, что "мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса" из-за пандемии COVID-19, масштабные изменения в кабмине нежелательны.
Двадцать пятого мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав кабинета министров до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года. Ранее он пояснял, что после регистрации действующего главы государства в кандидаты в президенты объявляется новый состав правительства до выборов, чтобы повысить доверие избирателей.
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"Пофигизм" и саботаж

Состав правительства во главе с Сергеем Румасом утвердили в 2018 году.
Причиной смены правительства тогда стало недовольство Лукашенко работой чиновников. На совещании в Орше глава государства в резких выражениях раскритиковал бездействие министров и обвинил их в "пофигизме" и саботаже.
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Президентские выборы

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что не допустит организации "майданов" в стране в преддверии и в день проведения президентских выборов.
Избирательный участок в Минске
3 июня, 12:23
Эксперт спрогнозировал исход президентских выборов в Белоруссии
95329158
Обсудить 7
Наталья КочановаВладимир АндрейченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Есть только 2 варианта существования РБ в будущем. 1) По варианту навукраины. 2) Белорусская автономная респуплика РФ. ВСЁ!
4 июня, 06:00
НСНегатив Сплошной !
18220114
Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что не допустит организации "майданов" в стране в преддверии и в день проведения президентских выборов." Естессно...вся оппозиция прикормлена батькой за деньги Сороса и тд, когда надо, будут молчать. Давно изваестный факт. А вообще, вопрос времени когда майданет в РБ, вопрос времени...
4 июня, 05:58
НСНегатив Сплошной !
7100016
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