Greenpeace оценила сроки ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Произошедшая авария на ТЭЦ-3 стала крупнейшим разливом нефтепродуктов в арктической зоне России, устранение ее последствий займет более десяти лет, но вряд ли экосистема сможет восстановиться, сообщил РИА Новости координатор проектов по климату и энергетике Произошедшая авария на ТЭЦ-3 стала крупнейшим разливом нефтепродуктов в арктической зоне России, устранение ее последствий займет более десяти лет, но вряд ли экосистема сможет восстановиться, сообщил РИА Новости координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков.

После ЧП на ТЭЦ-3 днище цистерны с топливом прохудилось, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании у президента РФ Владимира Путина по поводу ликвидации ЧС сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

"До какого-то приемлемого уровня восстановления потребуется больше десяти лет. Но в этих условиях, что точно будет происходить в этой аварией, точно сказать нельзя, но практика других аварий показывает такие сроки. Восстанавливаться экосистемы будут очень долго, потому что это северные широты и там очень низкая биологическая активность. Итак, в этом регионе активнее происходит глобальное потепление и обитателям арктики надо приспособиться, а тут еще и нефть польется", - сказал Яблоков.

Эксперт не исключил возможности попадания нефтепродуктов в Карское море . Он также отметил, что по данным российского отделения Greenpeace, эта техногенная катастрофа является самой крупной подобной аварией в арктической зоне России.

"Как сейчас это будет выглядеть? Пролилось 15 тысяч тонн топлива в воду и 6 на суше. Сейчас оно на поверхности и его можно собрать, со временем, оно будет оседать на дно и станет вторичным загрязнителем. Со дна его убрать гораздо сложнее, целиком невозможно, значит в воде повышается концентрация нефтепродуктов и гибнут экосистемы. Нефть уже смешивается с водой и опускается на дно. Сейчас идет половодье, активное снеготаяние, бурное течение, вода смешивается грунтом и в итоге все оседает на дно. Затапливаются прибрежные территории, русло реки, поэтому масштаб загрязнения больше, чем мог бы быть", - сказал Яблоков.

Яблоков отметил, что необходимо убрать как можно больше загрязненного грунта. А потом провести биологическую рекультивацию: попытаться восстановить эти экосистемы.