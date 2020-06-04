В Китае за сутки выявили один новый случай COVID-19

ПЕКИН, 4 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом, также зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 5 пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что выявленный новый случай– ввозной, зарегистрирован в провинции Гуандун.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 319 человек выздоровели, 69 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1763, выздоровели 1703 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 4 таких случая, все ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 326 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.