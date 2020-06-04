Около 200 бойцов Нацгвардии покинули периметр у Белого дома в Вашингтоне

"Не знаю. Все, что я хочу, это домой и спать", - сказал РИА Новости один из гвардейцев в ответ на вопрос, вернутся ли они еще к Белому дому сегодня.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.