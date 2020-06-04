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2020-06-04T03:58
https://ria.ru/20200604/1572434937.html
Около 200 бойцов Нацгвардии покинули периметр у Белого дома в Вашингтоне
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РИА Новости

Около 200 бойцов Нацгвардии покинули периметр у Белого дома в Вашингтоне

03:58 04.06.2020
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты у Белого дома в Вашингтоне
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Около 200 сотрудников Национальной гвардии покинули в четверг (вечер среды по местному времени) периметр около Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Число протестующих в столице США к тому времени тоже значительно сократилось.
"Не знаю. Все, что я хочу, это домой и спать", - сказал РИА Новости один из гвардейцев в ответ на вопрос, вернутся ли они еще к Белому дому сегодня.
Гвардейцы с экипировкой погрузились в четыре автобуса и уехали.
Незадолго до этого полиция оттеснила часть протестующих дальше от сквера Лафайет, ведущего к Белому дому.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
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