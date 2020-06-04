Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч

"Сегодня мы перешагнули отметку в 100 тысяч заражений. За всё время выявлены 101 238 тысяч случаев COVID, среди них около пятой части - это активные, в которых симптомы проявились в последние 14 дней", - сказал Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.