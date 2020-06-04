Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч

МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 101,2 тысячи, за сутки вирус подтвержден у 1092 умерших, сообщил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"Сегодня мы перешагнули отметку в 100 тысяч заражений. За всё время выявлены 101 238 тысяч случаев COVID, среди них около пятой части - это активные, в которых симптомы проявились в последние 14 дней", - сказал Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки выявлены 3912 новых случаев, коронавирус подтвержден у 1092 погибших. Общее число летальных случаев достигло 11 729, врачи изучают анализы 948 умерших, у которых были подозрения на COVID-19.
В настоящий момент коронавирусом больны 16 829 человек, ещё 44 869 пробы изучаются на наличие вируса.
В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в оранжевой фазе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.