Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T03:50
https://ria.ru/20200604/1572434842.html
Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч

03:50 04.06.2020
234
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 101,2 тысячи, за сутки вирус подтвержден у 1092 умерших, сообщил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"Сегодня мы перешагнули отметку в 100 тысяч заражений. За всё время выявлены 101 238 тысяч случаев COVID, среди них около пятой части - это активные, в которых симптомы проявились в последние 14 дней", - сказал Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки выявлены 3912 новых случаев, коронавирус подтвержден у 1092 погибших. Общее число летальных случаев достигло 11 729, врачи изучают анализы 948 умерших, у которых были подозрения на COVID-19.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В настоящий момент коронавирусом больны 16 829 человек, ещё 44 869 пробы изучаются на наличие вируса.
Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в десятку по числу ежедневно выявляемых случаев. Наибольшее число больных зафиксировано в Мехико (3591) и штате Мехико (2015).
В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в оранжевой фазе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Бразилия
В Бразилии за сутки более 1,3 тысячи человек умерли от COVID-19
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ
МиГ-29
Сирии передали вторую партию российских МиГ-29
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Около 200 бойцов Нацгвардии покинули периметр у Белого дома в Вашингтоне
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19
Протестующие в Нью-Йорке
Эксперт прокомментировал беспорядки в США
Протесты в Вашингтоне
Протестующие вышли к зданию конгресса США
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В Норильске объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня
Президент США Дональд Трамп
Врач рассказал, как Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц
Врач: использование масок снижает риск заболеть COVID-19 в десятки раз
Российский летчик Константин Ярошенко
Посольство РФ в США обеспокоено состоянием здоровья россиянина Ярошенко
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 394 случая коронавируса
Протестующие в Миннеаполисе
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния