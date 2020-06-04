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2020-06-04T11:04
https://ria.ru/20200604/1572434815.html
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
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РИА Новости

Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома

03:48 04.06.2020 (обновлено: 11:04 04.06.2020)
15982
© REUTERS / Jonathan ErnstАкция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне еще дальше от Лафайет-сквер, за которым находится Белый дом, передает корреспондент РИА Новости.
Шеренга полицейских начала движение, пройдя около 50 метров, оставила митингующим небольшой пятачок, на котором, однако, они все уместились, потому что с наступлением темноты люди стали расходиться.
Протест продолжается мирно, в небе появился вертолет. В 23:00 по местному времени (6:00 мск) начался комендантский час.
Ранее подход к Белому дому отгородили тяжелой техникой.
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Протесты в США

Беспорядки и протесты в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, часть протестов сопровождается мародерством. В Вашингтоне и других городах объявили комендантский час.
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Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
8866126827
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Навальнятки! Давай хором про крававый рыжим, использующий тяжелую технику против онижедетей!)))
4 июня, 07:37
Jerk Goldman
5180008
Думаю что это хорошо спланированная провокация...Как можно без какой-либо координации собрать на протесты такое количество людей в 140-х городах страны почти одновременно?
4 июня, 05:48
ВАВиктор А
1020000
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