Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома

Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих в . Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне еще дальше от Лафайет-сквер, за которым находится Белый дом, передает корреспондент РИА Новости.

Шеренга полицейских начала движение, пройдя около 50 метров, оставила митингующим небольшой пятачок, на котором, однако, они все уместились, потому что с наступлением темноты люди стали расходиться.

Протест продолжается мирно, в небе появился вертолет. В 23:00 по местному времени (6:00 мск) начался комендантский час.

Ранее подход к Белому дому отгородили тяжелой техникой.

Протесты в США

Беспорядки и протесты в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.