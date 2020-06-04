Врач: использование масок снижает риск заболеть COVID-19 в десятки раз

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основным путем передачи коронавирусной инфекции является воздушно-капельный - это происходит при кашле, чихании и разговоре, поэтому при ношении масок риск заразиться коронавирусом снижается в десятки раз, сообщила РИА Новости заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
"Несмотря на ослабление временных ограничений, необходимо продолжать придерживаться определенных правил. Особенно важно соблюдать дистанцию и использовать медицинские маски. При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. Причем важно, чтобы маску использовало наибольшее количество людей", - сообщила Иванова.
Врач напомнила, что ношение маски необходимо в случаях возможного риска заражения - при пребывании на улице или в закрытом помещении, где могут быть другие люди. Менять маску необходимо каждые два часа. При правильном использовании медицинских масок проблем с дыханием не возникает, а качество воздуха при его прохождении через маску не меняется. Также ношение медицинских масок не противопоказано беременным и гражданам с различными хроническими заболеваниями.
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