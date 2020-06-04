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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T05:00
https://ria.ru/20200604/1572434761.html
Врач: использование масок снижает риск заболеть COVID-19 в десятки раз
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571307860_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3823f87ad3f88e8febceb93179c1135f.jpg
РИА Новости

Врач: использование масок снижает риск заболеть COVID-19 в десятки раз

03:43 04.06.2020 (обновлено: 05:00 04.06.2020)
1893
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на одной из улиц
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основным путем передачи коронавирусной инфекции является воздушно-капельный - это происходит при кашле, чихании и разговоре, поэтому при ношении масок риск заразиться коронавирусом снижается в десятки раз, сообщила РИА Новости заведующая консультативно-профилактическим отделением Инфекционной клинической больницы № 1 московского департамента здравоохранения, врач-инфекционист Ирина Иванова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
"Несмотря на ослабление временных ограничений, необходимо продолжать придерживаться определенных правил. Особенно важно соблюдать дистанцию и использовать медицинские маски. При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. А так как коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, человек, не зная того, что болен, может передать вирус другим людям. Ношение масок снижает риск заразиться коронавирусом в десятки раз. Причем важно, чтобы маску использовало наибольшее количество людей", - сообщила Иванова.
Врач напомнила, что ношение маски необходимо в случаях возможного риска заражения - при пребывании на улице или в закрытом помещении, где могут быть другие люди. Менять маску необходимо каждые два часа. При правильном использовании медицинских масок проблем с дыханием не возникает, а качество воздуха при его прохождении через маску не меняется. Также ношение медицинских масок не противопоказано беременным и гражданам с различными хроническими заболеваниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВ мире
Популярные комментарии
Всё просто, как белый день. Господа купившие завод по производству масок отбивают бабки. 100 раз написано и обговорено: обычные медицинские маски от вируса не спасают, тем более на улице. Это как использовать сетку рабица от комаров. Ещё можно оправдать ношение масок в общественном транспорте или помещении, НО НЕ НА УЛИЦЕ!!! Хватит делать из людей дураков и посмешище, отмените ношение масок и перчаток на улице!!!
4 июня, 05:43
sensotron .
1600004
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