Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

"Будет ли вспышка осенью либо пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", — пояснила Трифонова.