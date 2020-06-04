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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:29
https://ria.ru/20200604/1572434720.html
Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298959_0:154:3307:2014_1036x0_80_0_0_af810c80ec0921283877590801904678.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19

03:32 04.06.2020 (обновлено: 10:29 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сроки прихода второй волны коронавируса в России будут зависеть от того, каким окажется лето, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.

"Будет ли вспышка осенью либо пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", — пояснила Трифонова.

При этом врач считает, что исходя из того, что какая-то часть россиян уже переболела COVID-19, интенсивность второй волны все же будет меньше.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности нового всплеска заражений коронавирусом, отметил, что она просчитывается специалистами. При этом он подчеркнул, что российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, задел в борьбе с коронавирусом уже создан.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.
В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели, 5215 скончались.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что часть ограничительных мер в городе может сохраниться до появления вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
20166128127
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
К дате голосования по поправкам к Конституции будет минимум заболеваемости, затем начнется вторая волна.
4 июня, 07:53
aalekseevan
55703113
Все эти "волны" зависят только от желания местных властей поиздеваться над народом
4 июня, 08:37
ААнтивирус
53300111
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