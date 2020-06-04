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2020-06-04T07:54
https://ria.ru/20200604/1572434690.html
Роскачество рассказало, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках
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РИА Новости

Роскачество рассказало, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках

03:30 04.06.2020 (обновлено: 07:54 04.06.2020)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дистанционная торговля лекарствами означает не только удобство, но и необходимость следовать определенным мерам предосторожности, чтобы избежать покупки контрафакта или фальсификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
Правительство РФ в середине мая утвердило правила дистанционной торговли лекарствами. В частности, заниматься онлайн-торговлей лекарствами смогут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, с лицензией сроком не менее года, а также имеющие не менее десяти аптек в России. Помимо этого, у данных компаний должны быть сайт или мобильное приложение, склады для хранения заказов, а также собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.
Чтобы не ошибиться и избежать покупки контрафакта или фальсификата в онлайн-аптеках, эксперты Роскачества советуют придерживаться нескольких простых правил. В частности, покупки лучше осуществлять на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей, которые сотрудничают с проверенными дилерами, а также в аптеках фирм-производителей. Стоит обратить внимание и на цену - если она ниже рыночной, то лекарство приобретать не стоит.
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Роскачество также рекомендует проверять лекарство по серии на сайте Росздравнадзора; кроме того, там доступна, хотя и с некоторой задержкой, информация о том, поступало ли лекарство в оборот. При желании проверить препарат потребитель может также обратиться в экспертные организации, аккредитованные в области контроля качества лекарственных средств, в фармкомпанию, которая произвела препарат, или непосредственно в Росздравнадзор.
Эксперты обращают внимание и на важность информации об онлайн-аптеке, в которой планируется совершить покупку. "На сайте аптеки тоже должна быть представлена максимально полная информация: лицензия (в электронном виде), адрес, телефоны, контакты руководителей, обратная связь, история компании и пр. Чем больше информации, тем лучше. Если на сайте ничего, кроме номера телефона, по которому можно сделать заказ, не указано, таким сервисом пользоваться опасно", - подчеркивают в Роскачестве.
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В пресс-службе также напомнили, что согласно информации на сайте Росздравнадзора, потребитель может получить у производителя разъяснения по качеству приобретенного лекарства, если препарат зарубежный - в представительстве компании-производителя. В случае, если рассматривается рекламация на качество препарата, может быть организована независимая проверка и самого препарата, и его архивных образцов.
Но между интернет-аптеками и обычными аптечными сетями специалисты рекомендуют выбирать вторые, отметили в пресс-службе. Дело в том, что одна из причин успеха онлайн-аптек – продажа лекарств без рецепта, - зачастую несёт определённый риск для потребителя. Кроме того, такие площадки могут не иметь лицензии на продажу лекарственных средств, там может отсутствовать квалифицированный персонал или не соблюдаться необходимые условия хранения лекарств.
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РоссияРоскачествоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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