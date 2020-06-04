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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T03:27
https://ria.ru/20200604/1572434661.html
Врач рассказал, как Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_0:154:2338:1469_1036x0_80_0_0_04eb39812024dc0c56f31d679af5cb41.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, как Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином

03:27 04.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент Трамп не испытывал побочных эффектов во время двухнедельного курса гидроксихлорохина для профилактики COVID-19, свидетельствует отчет лечащего врача Трампа по итогам прошедшего медосмотра.
Ранее сообщалось, что Трамп принимал антималярийный препарат для профилактики коронавируса после того, как несколько случаев заболевания были выявлены среди сотрудников Белого дома. Как свидетельствует отчет его врача, президент принимал гидроксихлорохин, цинк и витамин-Д на протяжении двух недель. За состоянием президента следили специалисты, ему делали электрокардиограмму.
"Президент завершил курс благополучно без побочных эффектов", - отчитался его врач Шон Конли. По его словам, Трамп продолжает регулярно проверяться на COVID-19, результаты пока отрицательные.
Согласно отчету врача, президент США в целом здоров. В свои 73 года при росте 192 сантиметра, он весит 110,6 килограмма. Как свидетельствует распространенная Белым домом справка о состоянии здоровья президента США, в настоящее время принимает малую дозу аспирина, "Розувастатин", препараты для профилактики сердечных заболеваний и поддержания безопасного уровня холестерола, а также "Финастерид", который обычно выписывают против облысения у мужчин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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