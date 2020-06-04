Врач рассказал, как Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент Президент Трамп не испытывал побочных эффектов во время двухнедельного курса гидроксихлорохина для профилактики COVID-19 , свидетельствует отчет лечащего врача Трампа по итогам прошедшего медосмотра.

Ранее сообщалось, что Трамп принимал антималярийный препарат для профилактики коронавируса после того, как несколько случаев заболевания были выявлены среди сотрудников Белого дома. Как свидетельствует отчет его врача, президент принимал гидроксихлорохин, цинк и витамин-Д на протяжении двух недель. За состоянием президента следили специалисты, ему делали электрокардиограмму.

"Президент завершил курс благополучно без побочных эффектов", - отчитался его врач Шон Конли. По его словам, Трамп продолжает регулярно проверяться на COVID-19, результаты пока отрицательные.

Согласно отчету врача, президент США в целом здоров. В свои 73 года при росте 192 сантиметра, он весит 110,6 килограмма. Как свидетельствует распространенная Белым домом справка о состоянии здоровья президента США, в настоящее время принимает малую дозу аспирина, "Розувастатин", препараты для профилактики сердечных заболеваний и поддержания безопасного уровня холестерола, а также "Финастерид", который обычно выписывают против облысения у мужчин.