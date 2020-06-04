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2020-06-04T03:23
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Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок
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РИА Новости

Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок

03:23 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские экспортёры еще могут вернуть себе утерянные позиции на российском рынке, но далеко не во всех отраслях и при соблюдении определённых условий, заявил РИА Новости глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.
Объем взаимной торговли России и Украины с 2014 года уменьшился в три раза. Если до 2014 года на Украину приходилось 6,2% внешнеторгового оборота РФ и она шла за тройкой лидеров (Китай, Германия и Нидерланды), то в 2019 году Украина вышла из десятки, а ее доля снизилась до 2,7%.
"Несмотря на продолжающееся сокращение оборота, Россия и Украина остаются значимыми торговыми партнерами, сохраняющими потенциал для развития сотрудничества", - заявил Панкин. "Конечно, утерянные позиции украинских экспортеров высокотехнологичной продукции, например в авиа- и ракетостроении и других областях, в том числе связанных с военно-техническим сотрудничеством, вряд ли могут быть восстановлены, поскольку, среди прочих факторов, российские производства уже переключились на других, преимущественно российских, поставщиков", - отметил он.
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Расширения торговли, по его словам, было бы полезно обеим странам, особенно в период восстановления после пандемии. "Хотя, конечно, вес и экономическое значение рынка России для Украины существенно выше, чем украинского для России: на пике в Россию направлялось около четверти украинского экспорта, тогда как на Украину приходилось лишь 5% экспорта России", - признал он.
Рост взаимной торговли, по словам главы ЧБТР, возможен между предприятиями частного сектора в традиционных областях, включая железнодорожное, металлургическое машиностроение, котлы и оборудование. "Основной принцип: контракты не должны зависеть от политических решений или снятия ограничений. В этом контексте перспективы возобновления и роста торговли, например, сельхозпродукцией представляются менее обнадеживающими",- уверен он.
"Украина - один из акционеров международного финансового института Черноморского банка торговли и развития, и мы финансируем украинские компании и проекты, некоторые из которых предполагают закупку российского оборудования", - рассказал Панкин.
Российский экспорт на Украину сейчас в основном представлен сырой нефтью, черными металлами, удобрениями, сельхозпродукцией. Украина также покупает в России железную и марганцевую руду, каменный уголь, золу. Украина экспортирует в Россию в основном черные металлы, продукты неорганической химии, котельное оборудование и машины. С 2014 года Россия прекратила ввоз украинских овощей и фруктов, рыбы и рыбных консервов, молока и молочной продукции.
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"Украинские экспортёры еще могут вернуть себе утерянные позиции на российском рынке". Гастарбайтеры вроде и так ни куда не делись.
4 июня, 04:17
ЛКЛысый Кучерявый
830000
Какие ещё позиции? А как же страшные украинские санкции?
4 июня, 07:06
Адам Ваксель
730000
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