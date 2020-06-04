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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:56
https://ria.ru/20200604/1572434595.html
Исследование показало готовность компаний к восстановлению после COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Исследование показало готовность компаний к восстановлению после COVID-19

03:17 04.06.2020 (обновлено: 07:56 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большинство российских компаний смогут восстановиться от последствий распространения нового коронавируса в течение года, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании в мае приняли участие одна тысяча представителей российских компаний из всех регионов России.
"Большинству компаний на восстановление требуется не более года: 17% компаний вообще не потребуется время на восстановление, 13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса", - показало исследование.
Каждая пятая российская компания планирует восстанавливаться более года. В варианте "Другое" (10%) респонденты чаще всего отмечали, что будут перезапускать бизнес около полутора лет или закроют его.
Более половины (54%) представителей российских компаний отметили, что во время карантина им пришлось на время приостановить деятельность фирм. В то же время 23% компаний смогли трансформироваться и продолжить работу в онлайн-формате, столько же продолжали работу в обычном режиме.
Работа.ру — входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17 миллионов резюме, зарегистрировано более 478 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
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