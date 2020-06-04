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2020-06-04T03:13
https://ria.ru/20200604/1572434532.html
Титов: проект КоАП в текущей редакции увеличивает нагрузку на бизнес
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РИА Новости

Титов: проект КоАП в текущей редакции увеличивает нагрузку на бизнес

03:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в действующей редакции существенно увеличивает нагрузку на бизнес, его принятие преждевременно, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме заместителю министра юстиции Денису Новаку. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Проекты КоАП и Процессуального кодекса планировалось внести в правительство в мае, а Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года. В настоящий момент продолжается общественное обсуждение документа. В мае глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин говорил РИА Новости, что проект нового КоАП по-прежнему нуждается в доработке и обсуждении, поскольку не учитывает ряд принципиальных для бизнеса моментов.
Титов в письме отмечает, что рассмотрел проект КоАП и считает, что его принятие на данном этапе "преждевременно, так как до сих пор не ликвидированы избыточные и устаревшие обязательные требования, нарушение которых является основанием для привлечения предпринимателей к административной ответственности".
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"Новый КоАП РФ в действующей редакции существенно увеличит административную нагрузку на бизнес, особенно сильно негативные последствия от принятия нового КоАП РФ в действующей редакции будут ощутимы для российского бизнеса на фоне ожидаемого экономического спада", - пишет Титов.
Он также указывает на ряд замечаний, которые не позволяют ему согласовать проект документа. Например, он обращает внимание на существенное увеличение размеров штрафов без какого-либо экономического обоснования - по отдельным правонарушениям повышение составляет десятки раз. Кроме того, по большинству составов административных правонарушений, связанных с неправомерными действиями сотрудников госорганов, наказания остались неизменными либо были смягчены.
Титов отмечает, что проект нового КоАП увеличивает срок давности привлечения к административной ответственности, а по отдельным составам исключает предупреждение как вид административного наказания. "Проект нового КоАП РФ оставил неизменной карательно-фискальную мотивацию органов государственного контроля (надзора)", - указывает омбудсмен.
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Борис ТитовЭкономика
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