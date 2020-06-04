Титов: проект КоАП в текущей редакции увеличивает нагрузку на бизнес

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект нового Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в действующей редакции существенно увеличивает нагрузку на бизнес, его принятие преждевременно, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в письме заместителю министра юстиции Денису Новаку. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.

Проекты КоАП и Процессуального кодекса планировалось внести в правительство в мае, а Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года. В настоящий момент продолжается общественное обсуждение документа. В мае глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин говорил РИА Новости, что проект нового КоАП по-прежнему нуждается в доработке и обсуждении, поскольку не учитывает ряд принципиальных для бизнеса моментов.

Титов в письме отмечает, что рассмотрел проект КоАП и считает, что его принятие на данном этапе "преждевременно, так как до сих пор не ликвидированы избыточные и устаревшие обязательные требования, нарушение которых является основанием для привлечения предпринимателей к административной ответственности".

"Новый КоАП РФ в действующей редакции существенно увеличит административную нагрузку на бизнес, особенно сильно негативные последствия от принятия нового КоАП РФ в действующей редакции будут ощутимы для российского бизнеса на фоне ожидаемого экономического спада", - пишет Титов.

Он также указывает на ряд замечаний, которые не позволяют ему согласовать проект документа. Например, он обращает внимание на существенное увеличение размеров штрафов без какого-либо экономического обоснования - по отдельным правонарушениям повышение составляет десятки раз. Кроме того, по большинству составов административных правонарушений, связанных с неправомерными действиями сотрудников госорганов, наказания остались неизменными либо были смягчены.