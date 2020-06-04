Эксперты рассказали, где дешевле покупать водку и пиво

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Средние цены на алкогольные напитки в Средние цены на алкогольные напитки в России с мая 2019 по май 2020 года в разных продовольственных сетях изменились разнонаправленно: где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%. Однако средняя цена бутылки шампанского в целом выросла на 9,3%, рассказали РИА Новости в рекомендательном сервисе Rate&Goods.

Исследование проводилось на базе информации из 259 тысяч чеков, полученных от покупателей десяти торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Ашан", "Пятерочка", "Лента", "Окей", "Дикси", "Мария-РА", "Метро" и "Красное и белое". Сервис изучил средние цены на шампанское, пиво, водку, вино, коньяк и виски. Исследование охватывает категории алкогольной продукции, а не отдельные товары. Изменение средней цены в чеках покупателей может быть обусловлено как изменением установленной продавцом цены, так и выбором покупателей более дешевой или дорогой продукции.

"Средняя цена на пиво выросла во многих торговых сетях: больше всего в магазинах "Перекресток" - на 10% и "Дикси" - 9%. Магазины, где средняя цена на пиво, наоборот, упала: "Окей" - на 2%, "Магнит" - на 3%, "Лента" - на 10%, и "Метро" - на рекордные 24%", - рассказали в Rate&Goods, уточнив, что если оценивать все сети, то этот показатель снизился на 0,45%.

Средняя цена на вино также, в основном, изменилась: она выросла на 30% в "Мария-РА" и на 21% в "Окей", а упала - в "Ашане" (1%), "Дикси" (8%), "Перекрестке" (9%) и "Метро" (16%). А общий показатель прибавил за год 0,12%.

Больше всего средняя цена на шампанское выросла в магазинах "Ашан" - на 38%. В "Ленте" же, в отличие от других исследуемых торговых сетей, она снизилась - на 8%. За год общий показатель вырос на 9,3%.

Водка подорожала практически во всех торговых сетях: наибольший рост ее средней цены зафиксирован в "Окей" - 48%, и Мария-РА - 38%. Только в "Пятерочке" и "Перекрестке" средняя цена уменьшилась на 4 и 24% соответственно. При этом общий показатель с мая по май незначительно снизился на 0,26%.