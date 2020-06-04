"Ты соучастница преступления": дочь Успенской обвинила мать в "наживе"

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина на своей странице в Instagram раскритиковала представителей шоу-бизнеса, обвинив при этом свою мать в "наживе на деградации".
Плаксина заявила, что "обезличенная толпа" манипулирует представителями шоу-бизнеса. По ее словам, звезды эстрады из-за молчания и безразличия "продали все".
"Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!" — написала дочь Успенской.
Также она раскритиковала недоброжелателей, которые оставляют негативные комментарии о ее творчестве, заявив, что они не имеют на это права и назвав себя при этом "больным человеком".
"Дорогие нравоучители и все, кто так хочет мне "помочь" - это мой аккаунт, моя страница, мои правила - я говорю своему зрителю", - написала Плаксина, призвав тех комментаторов, кому не нравятся ее картины, "показать дипломы искусствоведа".
Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в США из-за скандала в семье, который произошел после заявления Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ о том, что мать якобы над ней издевалась. Плаксина — единственный ребенок Успенской.
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