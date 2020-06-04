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2020-06-04T12:52
https://ria.ru/20200604/1572434233.html
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441028_0:171:2730:1707_1036x0_80_0_0_170fafbd5441fbb1d93ab0e533e47ba0.jpg
РИА Новости

В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов

02:17 04.06.2020 (обновлено: 12:52 04.06.2020)
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CC BY 2.0 / Allen Watkin / GothenburgПлощадь Корсвеген в Гетеборге, Швеция
Площадь Корсвеген в Гетеборге, Швеция
CC BY 2.0 / Allen Watkin / Gothenburg
Площадь Корсвеген в Гетеборге, Швеция. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Швеции появилась вакансия, в обязанности соискателя которой будет входить только включать и выключать свет на станции Корсвеген в Гетеборге в начале и конце рабочего дня, сообщает Sveriges Radio.
По словам авторов проекта, получившего название "Вечная должность", художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, они готовы платить фиксированную зарплату в 2,3 тысячи долларов. Работник сможет уволиться в любой момент, но может и оставаться на посту до конца жизни. Проект рассчитан на 120 лет.
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Станцию достроят только в 2026 году. Но уже сейчас на вакансию прислали заявки 175 соискателей не только из Швеции, но и из США, Тайваня, Филиппин. Художники отметили, что сотруднику придется жить в Гетеборге, но они готовы рассмотреть возможность переезда в город выбранного кандидата.
Согласно замыслу авторов, арт-эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.
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ГетеборгВ мире
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