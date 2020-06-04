В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Швеции появилась вакансия, в обязанности соискателя которой будет входить только включать и выключать свет на станции Корсвеген в Гетеборге в начале и конце рабочего дня, сообщает Sveriges Radio.
По словам авторов проекта, получившего название "Вечная должность", художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, они готовы платить фиксированную зарплату в 2,3 тысячи долларов. Работник сможет уволиться в любой момент, но может и оставаться на посту до конца жизни. Проект рассчитан на 120 лет.
Согласно замыслу авторов, арт-эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.