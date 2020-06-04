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2020-06-04T12:42
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Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

02:20 04.06.2020 (обновлено: 12:42 04.06.2020)
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© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники
Наушники
© Fotolia / Viktor Gmyria
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые не устанавливал владелец устройства, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, о прослушке также может свидетельствовать то, что телефон вдруг начинает самопроизвольно включаться и выключаться, слишком сильно нагреваться даже в спящем режиме, а также быстро разряжаться.
Как пояснил эксперт, существуют различные виды прослушки — как легальные, так и незаконные. Определить это сложно, поскольку для прослушки используется дорогостоящее оборудование.
Кусков посоветовал обратить внимание на быструю разрядку батареи, поскольку это значит, что какая-то программа работает в фоновом режиме.
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Денис КусковТелефонТехнологии
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4 июня, 06:51
ahanatol hristenko
50291002
Учитывая, что ВСЕ росоператоры регулярно ставят своим пользакам приложения, которые пользак сам не ставил - ценная инфа)))
4 июня, 07:41
Jerk Goldman
17110105
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