Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые не устанавливал владелец устройства, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, о прослушке также может свидетельствовать то, что телефон вдруг начинает самопроизвольно включаться и выключаться, слишком сильно нагреваться даже в спящем режиме, а также быстро разряжаться.
Как пояснил эксперт, существуют различные виды прослушки — как легальные, так и незаконные. Определить это сложно, поскольку для прослушки используется дорогостоящее оборудование.
Кусков посоветовал обратить внимание на быструю разрядку батареи, поскольку это значит, что какая-то программа работает в фоновом режиме.