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2020-06-04T10:42
https://ria.ru/20200604/1572434125.html
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
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РИА Новости

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

02:07 04.06.2020 (обновлено: 10:42 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦех розлива на пивоваренном заводе
Цех розлива на пивоваренном заводе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Цех розлива на пивоваренном заводе . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Авторы обращения (копия имеется в распоряжении РИА Новости) считают, что вступление в силу техрегламента в действующей редакции "приведет к резкому снижению качества и безопасности производимого в странах — участницах ЕАЭС пива, не отвечает экономическим интересам Российской Федерации и будет иметь негативное воздействие на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей".
Коллективное письмо подписали, в частности, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин и ряд других представителей объединений и бизнеса.
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По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30 процентов, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.

"Российские производители пива, использующие традиционные технологии пивоварения и до 100 процентов солода, оказываются в неравных конкурентных условиях и вытесняются с рынка", — добавляется в обращении. Кроме того, среди возможных негативных последствий от изменений указываются ущерб процессу импортозамещения в России, а также снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50 процентов массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более пяти процентов массы солода, зерна и зернопродуктов.
Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20 процентов пивоваренного солода несоложеными продуктами.
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
И так пиво отвратительное. В теперь вообще «бурду» будем пить. Ну или не будем вообще...
4 июня, 02:45
Andrey Bodrey
2310104
В Европе пиво лучше.
4 июня, 06:07
Павлуша Сысойев
702001
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