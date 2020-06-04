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2020-06-04T02:06
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Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя
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РИА Новости

Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя

02:06 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПивные бутылки
Пивные бутылки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пивные бутылки. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские производители пива и солода обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на введение в России в действие техрегламента о безопасности алкоголя, а также начать процесс внесения изменений в текст документа, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Убедительно просим Вас ввести мораторий на введение в действие ТР ЕАЭС (техрегламента о безопасности алкогольной продукции - ред.) ... на территории России и инициировать процесс изменений в тексте регламента с учетом интересов российских потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода либо установить особые требования к составу пива (не более 20% несоложеных зернопродуктов) для Российской Федерации" - говорится в обращении.
Коллективное письмо подписали, в частности, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин и ряд других представителей объединений и бизнеса.
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Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.
Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами.
Союз российских пивоваров и Национальный союз производителей пива и напитков выступают за корректировку определений "пиво" и "пиво специальное" в техрегламенте. Так, для пива предлагается установить допустимый объем заменяемого солода на уровне не более 20%, для пива специального - не более 30%. Кроме того, объединения предлагают скорректировать термин "сахаросодержащие продукты".
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