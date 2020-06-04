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2020-06-04T02:04
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Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
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РИА Новости

Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих

02:04 04.06.2020
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты у Белого дома в Вашингтоне
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома в понедельник.
"Говорили, что против них (протестующих - ред.) применяли резиновые пули. Ничего этого не было, их просто отодвинули", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.
Ранее многие демократы и противники Трампа обвинили его в том, что он отдал приказ разгонять "мирных протестующих". Президент говорил, что не знал об этом, а приказ полиции отдавал генпрокурор США и глава минюста Уильям Барр.
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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