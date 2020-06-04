СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии

"Тридцать грузовиков американских оккупантов с техникой и оборудованием въехали в провинцию Хасеке через незаконный пограничный переход аль-Валид и направились на незаконную базу Касрак в (районе – ред.) Телль-Байдар", - говорится в сообщении телеканала Syria TV.
Военные из США находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.