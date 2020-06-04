Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-04T02:01
https://ria.ru/20200604/1572433991.html
СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a993ff530bd649f845ff3490bf7e5d8e.jpg
РИА Новости

СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии

02:01 04.06.2020
492
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американские военные направили как минимум 30 грузовиков с техникой и оборудованием с территории Ирака на северо-восток Сирии, сообщает гостелевидение САР.

"Тридцать грузовиков американских оккупантов с техникой и оборудованием въехали в провинцию Хасеке через незаконный пограничный переход аль-Валид и направились на незаконную базу Касрак в (районе – ред.) Телль-Байдар", - говорится в сообщении телеканала Syria TV.

Военные из США находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2100115
Обсудить 0
Война в СирииИракСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
МиГ-29
Сирии передали вторую партию российских МиГ-29
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до вывода турецких военных
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб
Боливия
Боливия частично возобновила внутренние перелеты
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Около 200 бойцов Нацгвардии покинули периметр у Белого дома в Вашингтоне
Площадь Корсвеген в Гетеборге, Швеция
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
Россию ждет новая модель потребления
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Военный конвой США в Сирии
США продолжают незаконно завозить грузы в Сирию, заявила Захарова
Военные в Ливии
В рядах боевиков в Ливии воюют сирийские террористы, заявили в МИД
Наушники
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
В Идлибе прошел пятнадцатый российско-турецкий патруль
Цех розлива на пивоваренном заводе
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Алеппо
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушки International" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния