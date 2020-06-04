Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года

В результате столкновений в центре Пекина погибли не только студенты и военные, но и другие жители Китая. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.