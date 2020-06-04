Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился с китайскими диссидентами-участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, сообщил в связи с 31-й годовщиной подавления студенческих демонстраций в Пекине госдепартамент США.
Встреча прошла во вторник, в ней приняли участие четверо ныне живущих на Западе участников протестов: лидеры студенческого движения Ван Дань и Генри Ли, писатель и идеолог движения за реформы Су Сяокан и Лиан Ли, которая, будучи студенткой, приехала на протесты в Пекин из Гонконга.
Подробности беседы Помпео с китайскими диссидентами не приводятся, но примечательно, что встреча прошла на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном по целому ряду вопросов: торговли, ситуации в Гонконге и пандемии коронавируса.
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В ежегодном заявлении в связи с годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь госдепартамент заявил, что США "скорбят о жертвах 4 июня 1989 года и поддерживают народ Китая, который мечтает о правительстве, которое бы защищало права человека, фундаментальные свободы и человеческое достоинство". По словам официального представителя госдепартамента США, в Вашингтоне выражают поддержку "бесстрашным жителям Китая, чьи чаяния о демократии, правах человека и обществе без коррупции были жестоко подавлены танками и оружием Народной освободительной армии, которую направила Коммунистическая партия Китая", и "призывают к полному, публичному представлению данных о тех, кто был убит или пропал без вести".
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ.
В результате столкновений в центре Пекина погибли не только студенты и военные, но и другие жители Китая. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
США ежегодно публикуют заявления в связи с годовщиной событий 1989 года в Пекине, в этот раз она совпала с проведением демонстраций и погромов по всей территории США. Протестующие выступают против расизма и произвола полиции.
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